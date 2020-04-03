03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
ÇİN'DE KOVİD-19 NEDENİYLE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 'in eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.

VAKA SAYISI 81 BİNİ GEÇTİ

eyaletinin kentinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA