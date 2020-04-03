Çin'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldü.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.
VAKA SAYISI 81 BİNİ GEÇTİ
Hubey eyaletinin Vuhan kentinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.
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