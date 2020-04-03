BM'den "'Terörist gruplar koronadan istifade edebilir"' uyarısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının yarattığı belirsizliklere karşı uyarılarda bulundu. Guterres, "'Terörist ve radikal gruplar pandemiden istifade edebilir." dedi.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle küresel ateşkes çağrısını yineledi.
Suriye, Yemen, Libya, Myanmar, Ukrayna, Sudan, Kamerun gibi savaş bölgelerinden ateşkes taahhüdü gelse de sözlerin uygulamaya dönüşmediğine dikkati çeken Guterres, dünyadaki tek savaşın ortak düşman Kovid-19'a karşı verilmesi gerektiğini vurguladı.
Koronavirüs salgının yarattığı belirsizliklere karşı da uyarıda bulunan Guterres, ''Terörist ve radikal gruplar pandemiden istifade edebilir.''' dedi.
- Koronavirüs, gıda güvenliğini de tehdit ediyor
Salgının uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra ''gıda güvenliğini de tehdit ettiği'' uyarısında bulunan Guterres, ''Gıda, ilaç ve diğer tıbbi ekipmanlar dahil tüm tedarik zincirleri devam etmeli, özellikle de en yoksul ve savunmasız bölgeler için.'' dedi.
Guterres, ''En kötüsü henüz gelmedi ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu birlik ve barış için Kovid-19'a karşı elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.'' diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Koronavirüsün yeni üssü ABD!
- İngiltere’de genç hemşireden acı haber
- Kabus sürüyor! Son 24 saatte korkutan rakam
- Kuralları yok saydılar!
- Hindistan'da ilginç uyarı: Corona virüs kılığında sokağa çıktı
- İki ülke arasında maske savaşı!
- İngiltere'den acı rakam! 24 saatte ölü sayısı...
- Merkel'in korona karantinası sona erdi
- Dünya bu skandalı konuşuyor!
- Kurallara uymayan babasını polise şikayet etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?