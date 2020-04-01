01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'den Yunanistan'a tokat gibi cevap!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A TOKAT GİBİ CEVAP!

Bütün dünya koronavirüsle mücadeleyle ilgilenirken bu durumu fırsat bilen ’de yeni girişimlerde bulundu. ’nin deniz yetki alanı anlaşmasını yok sayan Yunanistan’a cevap sahada verilecek. Fatih, ’de, Kanuni ise Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayacak.

Bütün dünya koronavirüsle mücadeleyle ilgilenirken bu durumu fırsat bilen , 'de yeni girişimlerde bulundu. 'nin ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasını yok saymaya çalışan Yunanistan, Avrupa Birliği'ne kendi çizdiği deniz yetki alanı haritasını gönderince da karşı harekete geçti.

YUNANİSTAN'A CEVAP SAHADA VERİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aranacak yeni koordinatları belirleyerek Yunanistan'a cevabı sahada verecek. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında Fatih, 'de, yeni sondaj gemisi Kanuni ise Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaya başlayacak.

Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi mevcutta adasının güney kısmında sondaj faaliyetlerini sürdürürken Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin sismik arama gemileri de aralıksız olarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.

PERSONEL KARANTİNADA

Öte yandan, Türkiye, bölgedeki sismik arama ve sondaj gemilerinde koronavirüse karşı da tüm tedbirlerini aldı. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmasını tamamlayarak Taşucu'na geçen Fatih'teki personel gemiden indirilerek 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları otellere yerleştirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA