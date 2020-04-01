Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı!

Çalışma ve Sosyal Politika eski bakanı Milletvekili Hasan Ademov’a Covid-19 teşhisi konulması üzerine parlamentodaki tüm milletvekillerine korona virüs testi yapılacak.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Milletvekili Hasan Ademov'un (67) korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TÜM MİLLETVEKİLLERİ TESTEN GEÇECEK

Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, tüm milletvekillerinin bugün 2 hastanede testten geçirileceğini söyleyerek, vekillerden sonra meclis binasında çalışan tüm personelin de teste tabi tutulacağını ifade etti. Meclis Başkanı Katayançeva, Hasan Ademov'un onayı ile korona virüse yakalandığı haberinin kamuoyuna duyurulduğunu vurguladı.

Meclis toplantılarının yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ne şekilde yapılacağına milletvekillerinin korona virüs test sonuçlarına göre karar verileceği bildirildi.

Mesleği tıp doktoru olan İsperih doğumlu Hasen Ademov geçen hafta Dobriç şehrindeki hastaneye bin maske bağışlamıştı.