Son dakika: İran'dan 5 korkunç Covid-19 raporu! Ülkede korona virüsten kaç kişi ölecek?
İran'da koronavirüs (Covid-19) salgına ilişkin beş kritik senaryo hazırlandı. En iyimser senaryoya göre ülkede en az 5 bin insan daha Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedecek. En kötü corona virüs senaryosu ise akıllara durgunluk verdi.
Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'da salgının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olması bekleniyor.
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