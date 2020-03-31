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Son dakika: İran'dan 5 korkunç Covid-19 raporu! Ülkede korona virüsten kaç kişi ölecek?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA! KORONADAN ÖLECEKLERİN SAYISINI BÖYLE DUYURDU

'da koronavirüs () salgına ilişkin beş kritik senaryo hazırlandı. En iyimser senaryoya göre ülkede en az 5 bin insan daha Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedecek. En kötü corona virüs senaryosu ise akıllara durgunluk verdi.

Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 'da salgının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olması bekleniyor.

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