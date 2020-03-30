Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti.
Ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 75 bin 528'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 101 bin 739'a çıktığını belirtti.
Borrelli, dün 13 bin 30 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1590'lık artışla 14 bin 620'ye ulaştığını kaydetti. Borrelli, bunun bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek iyileşen sayısı olduğunu vurguladı.
Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldiğini bildirdi.
YENİ VAKA SAYISI ARTIŞINDA YARI YARIYA AZALMA VAR
Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, 75 bin 528'e ulaşan aktif vaka sayısındaki bugün kaydedilen 1648'lik artış, ülkede karantina uygulanmaya başlanan 10 Mart'tan bu yana görülen günlük en düşük artış oldu.
Borrelli de dün bu artışın 3 bin 815 olduğunu, bugün ise bu sayının 1648'e gerilediğine dikkati çekti.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi gerektiğini ifade etti.
Bu arada Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 477 bin 359 test yapıldı.
Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde son 24 saatte 458 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
İKTİDAR ORTAĞI PARTİNİN LİDERİ İYİLEŞTİ
Ülkede iktidar ortağı olan merkez soldaki Demokratik Partinin lideri Nicola Zingaretti, 7 Mart'ta Kovid-19 kaptığını açıkladıktan sonra bugün iyileştiğini duyurdu.
Zingaretti, kendisi için zor günlerin geride kaldığını, 23 gün süren ev karantinasının ardından peş peşe yapılan iki testin negatif çıktığını açıkladı.
VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi.
Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.
Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- BM'nin 100 çalışanında korona tespit edildi
- Kadın yolcu panolara tükürdü
- Dünya genelindeki vaka sayısı 750 bini geçti
- ABD’li misyonerlerden "koronavirüs" ayini!
- Rusya Merkez Bankası'ndan ekonomi uyarısı
- İngiltere'de 5 Türk daha hayatını kaybetti
- ABD'nin beklediği gemi geldi!
- Katar'dan Gazze'deki 100 bin aileye yardım
- AB koronavirüs tedbirlerini onayladı
- Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?