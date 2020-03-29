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Myanmar koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini durduruyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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O ÜLKE DE YURT DIŞI SEFERLERİNİ DURDURUYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alan hükümeti, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, gelecek iki hafta boyunca uluslararası ticari yolcu uçuşlarının yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada yardım, kargo, yaralı tahliyesi ve özel onaylı uçuşların bu uygulamadan muaf olduğu belirtildi.

Myanmar hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı ziyaretçiler için kapıda ve elektronik vize işlemlerini nisan sonuna kadar askıya almıştı.

Ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısı 8 olarak açıklanmıştı.

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