Myanmar koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini durduruyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alan Myanmar hükümeti, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

Myanmar hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, gelecek iki hafta boyunca uluslararası ticari yolcu uçuşlarının yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada yardım, kargo, yaralı tahliyesi ve özel onaylı uçuşların bu uygulamadan muaf olduğu belirtildi.

Myanmar hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı ziyaretçiler için kapıda ve elektronik vize işlemlerini nisan sonuna kadar askıya almıştı.

Ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısı 8 olarak açıklanmıştı.