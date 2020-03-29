29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020
ABONE OL
O ÜLKEDE DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 Mart'tan itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında 1 ay sürecek şekilde gece sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.

Yasağın, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında alındığını belirten Nguesso, güvenlik güçlerinin yasağın sorunsuz şekilde uygulanması için seferber edildiğini kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Kongo'da 19 Kovid-19 vakası bulunuyor.

kıtasında 46 ülkede yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 vakası görülürken 75'ten fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kıtada virüsü kapan 214 kişi ise sağlığına kavuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA