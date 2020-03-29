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Çin'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 300'E ULAŞTI

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi. Ayrıca Çin ülkede 45 yeni vaka tespit edildiğini, bunların 44'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Şinhua ajansının Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberinde, Kovid-19'un ortaya çıktığı eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı.

VAKA SAYISI ARTTI

Komisyon, ülkede 45 yeni vaka tespit edildiğini, bunların 44'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Böylelikle Çin ana karasındaki vaka sayısı 81 bin 439'a ulaştı.

Yurt içi kaynaklı tek vakanın ise ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinden olduğu ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen ve hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 75 bin 448.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

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