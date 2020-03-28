Son dakika: Katar'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika haberleri... Katar'da Bangladeş asıllı bir kişinin vefat etmesiyle koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede virüse yakalanıp iyileşen kişilerin sayısının da 45 olduğu belirtildi.
Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ikamet eden Bangladeş asıllı, kronik hastalıkları olan kişinin vefat etmesiyle Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, ülkede 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 590'a yükseldiği kaydedildi. Söz konusu kişilerin tedavi altına alındığı ifade edildi.
Ülkede virüse yakalanıp iyileşen kişilerin sayısının da 45 olduğu belirtildi.
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