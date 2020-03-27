ABD'de 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi onaylandı
ABD Temsilciler Meclisi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik teşvik paketini onayladı. Kararla, salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmecilerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi yürürlüğe girdi.
ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmecilerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.
Senatoda çarşamba günü kabul edilmesinin ardından Temsilciler Meclisine gönderilen 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi, Genel Kurulda yapılan sözlü oylamada vekillerin tamamına yakınının oylarıyla kabul edildi.
Söz konusu tasarı, imzalanması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.
Trump, dün yaptığı açıklamada, tasarı önüne gelir gelmez imzalayacağını ifade etmişti.
- Amerikalılara kredi imkanı sağlanacak, doğrudan ödeme yapılacak
ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi, Kovid-19'la mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.
Bu kapsamda, gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200'er dolar nakit yardım yapılması öngörülürken; küçük ve orta ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.
Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor.
- Paket, Senatoda 96 "evet" oyuyla kabul edilmişti
Söz konusu ekonomik teşvik paketi, çarşamba günü Senatoda 96 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 92 binin üzerine çıkmış; salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise bin 300'ü geçmişti.
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