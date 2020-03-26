Nijerya'da gerçekleşen silahlı saldırıda 29 kişi ölü
Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi. Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti. Gelen bilgilerde çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde motosikletle gelen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Öte yandan, Niger Eyalet Valisi Ebubekir Sani Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak geçen ay silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 3 kişi öldürülmüş, 10 kişi kaçırılmıştı.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.
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