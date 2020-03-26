Kayak merkezindeki koronavirüs ihmali! Avrupa'ya virüsü 'Alplerin İbiza'sı yaydı iddiası
Avusturya’da yer alan lüks kayak merkezinin Avrupa’daki binlerce vakayla ilişkili olduğu öne sürüldü. Yetkililer, tesis hakkında corona virüs salgınına dair önlem alınmadığı ve yerel seçimler esnasında olayın gizlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Avusturya'nın Tirol eyaletinde yer alan ve turistik Ischgl beldesindeki "Alplerin Ibizası" olarak ünlenen lüks bir kayak merkezinin Avusturya, İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, İsveç, İzlanda ve Danimarka'daki yüzlerce yeni tip coronavirüs(Covid-19) vakasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Yetkililer beldede gerçekleşen önemli bir yerel seçim esnasında, politikacıların oy kaybedeceği endişesi ve turizme zarar vereceği korkusuyla vakaları bildirmediği iddiası üzerine tesise ve yerel yöneticilere soruşturma başlattı.
Tirol'daki muhalefet lideri Dominik Oberhofer, coronavirüs salgını denetlemekten sorumlu otelciler ve politikacılar arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiği açıklamasını yaptı.
CORONAVİRÜS VAKALARI ÖRTBAS EDİLDİ
Soruşturmada şubat ayının sonunda Covid-19'a yakalanan ve merkezde çalışan 36 yaşında bir Alman barmen bulunduğu bildirdi. Söz konusu çalışanın lüks tesiste birçok farklı ülkeden gelen müşterilere virüsü bulaştırmış olabileceği aktarıldı.
Raporlara göre, kayak merkezinin içindeki Kitzloch Pub'da çalışan Alman bir barmen, Şubat ayı sonunda coronavirüs semptomları ile hastalandı. Ardından İskandinavya, Almanya ve Avusturya'nın diğer bölgelerinden gelen turistlerin hepsi, Mart ayı başında Ischgl'den dönmelerinin hemen ardından coronavirüs testinde pozitif çıktı.
Diğer taraftan, virüsün tesiste yaygınlaştığı endişesine rağmen, yamaçların ve kayak aletlerinin haftalarca kullanılmasına izin verildi.
ALMAN MEDYASI: VİRÜSÜN ÜREME ALANI
Alman medyası Ischgl'yi coronavirüsün 'üreme alanı' olarak adlandırırken, Norveç ülkedeki bin 198 vakanın neredeyse yarısının Ischgl'den ithal edildiğine inanıyor.
Avusturya'da bugüne kadar yaklaşık 4 bin vaka tespit edildi ve virüs kaynaklı 21 ölüm doğrulandı.
Yaklaşık bin 500 kişilik küçük bir kasaba olan Ischgl'deki enfeksiyon sayısı, ülkenin başkenti olan ve 2 milyon nüfusa sahip olan Viyana'nın iki katı. Başkentte vaka bulunurken, turistik kasabada en az bin 20 teyit edilmiş vaka bulunuyor.
Öte yandan, Ischgl belediye başkanı Werner Kurz, Alman gazetesi Der Spiegel'e kapatmanın kasaba için 'bir felaket' olduğunu söyleyerek, tüm önlemleri zamanında uyguladıklarını iddia etti.
Avrupa, pandeminin yeni merkez üssü haline geldi ve yüz binden fazla insanın kıta genelinde enfekte olduğu doğrulandı. Vakaların yarısından fazlası ise İtalya'da bulunuyor.
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