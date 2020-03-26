Boko Haram'ın Çad'daki saldırısında ölü sayısı 98'e yükseldi
Terör örgütü Boko Haram'ın, Çad'da ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ölen askerlerin sayısı 98'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Deby, çok sayıda askerin de yaralandığı saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Orta Afrika ülkesi Çad'da, terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına pazartesi günü düzenlediği saldırıda ölen askerlerin sayısı 98'e yükseldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby yaptığı açıklamada, Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının askeri birliğe 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralanan askerlerden 6'sının daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 98'e yükseldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Deby, çok sayıda askerin de yaralandığı saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
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