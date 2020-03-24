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İsrail'den büyük skandal! Corona virüs için dezenfekte yapanları tutukladılar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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İSRAİL'DEN SKANDAL UYGULAMA!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ederken, 'den skandal uygulama geldi. Koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapan 4 Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi.

polisinin, işgal altındaki 'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınlarındaki El-Gazali Meydanı'nda Kovid-19'un yayılmasını önlemek için için dezenfeksiyon yapan Filistinli 4 genç, İsrail polislerince gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençlerin Eski Kudüs'teki El-Halil Kapısı'nda bulunan El-Kışle 'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail istihbaratı da 16 Mart'ta Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesisi dezenfekte eden 12 genci gözaltına almıştı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail istihbaratının, 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirmişti.

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