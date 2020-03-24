İsrail'den büyük skandal! Corona virüs için dezenfekte yapanları tutukladılar...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ederken, İsrail'den skandal uygulama geldi. Koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapan 4 Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınlarındaki El-Gazali Meydanı'nda Kovid-19'un yayılmasını önlemek için için dezenfeksiyon yapan Filistinli 4 genç, İsrail polislerince gözaltına aldı.
Gözaltına alınan gençlerin Eski Kudüs'teki El-Halil Kapısı'nda bulunan El-Kışle Polis Merkezi'ne götürüldüğü kaydedildi.
İsrail istihbaratı da 16 Mart'ta Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesisi dezenfekte eden 12 genci gözaltına almıştı.
Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail istihbaratının, 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirmişti.
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