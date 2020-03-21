Arjantin'de karantinaya uymayan kişileri polis kovaladı
Arjantin’de koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişiler polis tarafından kovalandı. Görüntülerde, polisin parkta gezen kişilere biber gazıyla müdahale ettiği görülürken; onlarca kişinin gözaltına aldığı bildirildi.
Arjantin'in Jujuy (San Salvador de Jujuy) kentinde koronavirüs salgını nedeniyle 'zorunlu karantinaya' uymayan ve parklarda yürümeyi, oturmayı sürdüren kişiler polis tarafından kovalandı.
30 KİŞİYE GÖZALTI
Yerel medya, polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği, parktakilerin ise koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.
ZORUNLU KARANTİNA
Arjantin'de perşembe günü Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında koronavirüse karşı tedbir amaçlı zorunlu karantina uygulanacağını açıklamıştı. Arjantinliler sadece zorunlu hallerde sokağa çıkarak temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilecekler. Zorunlu karantina 31 Mart'a kadar geçerli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çin’den koronavirüsle ilgili güzel haber!
- 175 mülteciyi taşıyan tekne yan yattı!
- Corona virüsün şimdiye kadar bilinmeyen belirtisi ortaya çıktı!
- O ülke açıkladı: Sadece Türkiye yardım ediyor
- Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı
- İran'da durum kötüleşiyor! Ruhani açıkladı
- İran'da korkulan oldu! Ölü sayısı artıyor
- Virüsler hangi ortamda yaşayamaz? İşte cevabı...
- İtalya'da sokak ortasında ölüyorlar! Kan donduran görüntüler...
- İran’da koronaya karşı sahte içki içip ölenlerin sayısı 194’e çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?