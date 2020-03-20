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ABD'deki Müslümanlardan koronavirüsle mücadele çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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ABD'DEKİ MÜSLÜMANLARDAN KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

’de faaliyet gösteren Kuzey Amerika İslam Tıp Derneği, ülkedeki 34 Müslüman örgütünün imzasıyla Kovid-19 ile mücadele için ortak bir açıklama yayımladı.

'de bünyesinde oluşturulan "Kovid-19 için Ulusal Müslüman Görev Gücü" adına yapılan açıklamada, Amerika'da yaşayan Müslümanlara Kovid-19 ile mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Müslümanların kendilerini, ailelerini ve toplumu salgından korumak için yerel ve ulusal düzeydeki yetkililerin tavsiyelerini dinlemeleri ve evde izolasyona çekilerek toplumda sosyal mesafe uygulaması önerilerine riayet etmeleri istendi.

Okul, cami, kültür merkezleri gibi halka açık yerlerin bir sonraki uyarıya kadar kapatılmasının desteklendiği belirtilen açıklamada, "Amerikalı Müslümanlar olarak, milletimizin sağlığı, refahı ve ruhsal iyiliği konusunda büyük endişe duyuyoruz. Bu konuda hepimiz birlikteyiz ve bu felaketi önlemek için birlikte hareket etmeliyiz." ifadesine yer verildi.

1967'de kurulan IMANA, doktorlar, diş hekimleri ve sağlık alanında çalışan diğer profesyonellerden oluşuyor. Tıp alanında ülkedeki en geniş Müslüman kuruluşu, sağlık uygulayıcıları için profesyonel ağ oluşturma, eğitim, afetlere müdahale ve acil yardım gibi çalışmaların yanı sıra tıp etiğine İslami bakış açısı sunma bakımından da eğitim kurumlarına ve tıp uzmanlarına kaynaklık ediyor.

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