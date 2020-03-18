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Son dakika: İngiltere'de okullar kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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İNGİLTERE'DE OKULLAR KAPATILDI

Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüsün tespit edildiği vaka sayısı 2 bin 526'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 104'e çıktı. Son gelişmelerin ardından İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.

OKULLAR KAPATILDI

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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