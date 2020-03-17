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Hafter'in Trablus'un güneyine saldırısı savuşturuldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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HAFTER'İN SALDIRISI SAVUŞTURULDU

Batı'nın desteklediği darbeci Hafter, 'nın başkenti Trablus'un güneyine saldırdı. Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Er-Ramle eksenine saldırı düzenlediğini söyledi.

Mecei, hükümet güçlerinin stratejik öneminden dolayı burayı ele geçirmeye çalışan Hafter milislerinin saldırısını püskürtmeyi başardığını kaydetti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

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