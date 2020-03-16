Macron ulusa seslenişte halkı fırçaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere uymayanları fırçaladı. Ulusa seslenişteki sözleriyle dikkat çeken Macron, "Uyarıları görmezden geldiniz. Kendinizi korumuyorsunuz, başkalarını da korumuyorsunuz" dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlere uymayan Fransız halkı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan adeta fırça yedi.

MACRON'DAN HALKA FIRÇA

Ulusa seslenişte çarpıcı açıklamalara imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Uyarılara rağmen pazarlarda, barlarda, restoranlarda toplandınız. Uyarıları görmezden geldiniz. Kendinizi korumuyorsunuz, başkalarını da korumuyorsunuz" şeklinde konuştu.

Macron'un şoke eden açıklamaları Avrupa basınını salladı.

FRANSA'DA ASKER SOKAĞA İNDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi.

Fransa'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris'te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.

SOKAKTA SERBEST DOLAŞIM KISITLANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.