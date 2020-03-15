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Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ilk şehidinin oğlu Yama Nabi'den Başkan Erdoğan ve Türkiye mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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KALLEŞ SALDIRISININ İLK ŞEHİDİNİN OĞLUNDAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE MESAJI

'nın Christchurch kentindeki iki camiye geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında ilk şehit edilen 'nin oğlu , saldırıda tehdit edilen ile Türk halkına selam ve sevgilerini ileterek, ", üretilen algılarla şiddeti teşvik eden İslam karşıtı siyasete karşı birlikte hareket etmeye, adaleti ve hürriyeti merkeze alarak barışı tesis etmeye davet ediyorum." dedi.

ve Algı Derneği tarafından 15 Mart'ta 'da düzenlenmesi planlanan "" Dünya Barış Sempozyumu, yeni koronavirüsle (Kovid-19) ilgili dünyada seyreden durum nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ilk şehidinin oğlu Yama Nabi'den Başkan Erdoğan ve Türkiye mesajı | Video YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISININ İLK ŞEHİDİNİN OĞLU YAMA NABİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE MESAJI | VİDEO

'nın Christchurch kentindeki iki camiye geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında ilk şehit edilen 'nin oğlu ve ertelenen sempozyumun onur konuğu , terör saldırısının birinci yılında duygu ve düşüncelerini anlattığı videoyu, Bilal Uluslararası Bilgi ve Algı Derneğine gönderdi.

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Yama Nabi, videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Hello Brother, kıymetli Babam Haji Davut Nabi'nin 51 Müslümanı kendi ibadethanelerinde katleden katile son sözleriydi. Kıymetli babam saldırının ilk şehidi, 'den Zekeriya Tuyan cami saldırısının 51. ve son şehidiydi. Şimdi biliyor ve inanıyoruz ki onlar şehadete yürüdü.

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Türkiye'de Bilal Uluslararası Bilgi ve Algı Derneğinin organize ettiği 'Hello Brother' Dünya Barış Sempozyumuna gelmeyi planladık. Fakat dünyayı tedirgin eden koronavirüs sebebiyle bu mümkün olmadı. Yeni takvim açıklandığında Türkiye'ye gelip Zekeriya'nın kardeşi Yahya'ya sarılmak ve onunla Dünya'ya 'Hello Brother' diyebilmek için sabırsızlanıyorum. Saldırıda tehdit edilen Türkiye 'a ve Türk halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. , üretilen algılarla şiddeti teşvik eden İslam karşıtı siyasete karşı birlikte hareket etmeye, adaleti ve hürriyeti merkeze alarak barışı tesis etmeye davet ediyorum."

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