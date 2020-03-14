Güney Kıbrıs'ta koronavirüs vakası arttı
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde koronavirüs salgını hızla yayılıyor. İlk vakanın ardından Güney Kıbrıs'ta korona virüs vaka sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.
Güney Kıbrıs'ta korona virüs vaka sayısı 26'ya yükseldi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüs vakasının ortaya çıkması ile birlikte salgın hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 21 pozitif korona virüsü vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından Rum Kesiminde korona virüsün 5 kişi de daha tespit edilmesiyle bu sayı 26 kişiye yükseldi. Korona virüs vakalarının çoğunun İtalya ve İngiltere'den geldiği belirlendi.
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