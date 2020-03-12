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Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fayiz es-Serrac ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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MERKEL, FAYİZ ES-SERRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Şansölyesi 'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Serrac'ın Libya ihtilafındaki mevcut siyasi ve askeri durum hakkında konuştuklarını ifade etti.

Açıklamada Merkel'in, salı günü Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife ile yaptığı konuşmada olduğu gibi en kısa zamanda BM himayesinde 'de iki tarafın ateşkes anlaşmasını imzalamalarının aciliyetini vurguladığı belirtildi.

'in Serrac'a ayrıca Konferansı kararları doğrultusunda siyasi süreçte ilerleme kaydetmenin gerekliliğini ifade ettiği kaydedildi.

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