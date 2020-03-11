Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 151 oldu
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 151'e yükseldi. Ayrıca Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bir günde Moskova bölgesinde biri çocuk olmak üzere, 8 Rus vatandaşında daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 151'e yükseldi.
Bölge basınındaki haberlere göre, Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüs taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 35, Meksika ve Peru'da 19, Kosta Rika 13, Kolombiya 9, Panama 8, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras ise 14 olmak üzere vaka sayısı 151'e çıktı.
ERMENİSTAN'DA 4'E ÇIKTI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 3 kişide daha Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Paşinyan, "Virüs bulunan 2 kişi Ermeni vatandaşı, 1'i ise Ermenistan'da çalışan İtalyan vatandaşıdır. Hepsi de İtalya'dan ülkeye gelmiş kimselerdir." ifadelerini kullandı.
Ermenistan'da daha önce 1 kişide Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
RUSYA'DA VİRÜS TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 28 OLDU
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bir günde Moskova bölgesinde biri çocuk olmak üzere, 8 Rus vatandaşında daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Böylece Rusya'da virüs tespit edilen kişi sayısının 28'e yükseldiği kaydedildi.
Virüse yakalananların arasında son iki haftada İtalya'ya seyahat edenlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerle temas halinde olanların gözetim altına alındığı vurgulandı.
Rusya'dan İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'ya yolcu uçak seferlerinin 13 Mart itibarıyla sınırlandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus havayolları, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nın F terminalinden Roma, Berlin, Münih, Frankfurt, Madrid, Barselona, Paris'e direkt uçuş gerçekleştirebilir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İtalya vatandaşlarına yönelik iş vize uygulamasının 13 Mart itibarıyla durdurulması yönünde karar alındığı, bu kararın diplomatik, iş ve insani yardım amaçlı seyahatleri kapsamadığı kaydedildi.
BELARUS'TA 11 KİŞİ VİRÜS KAPTI
Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son bir günde 2 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.
Virüs bulunanların İtalya ve Portekiz'e seyahat edenler olduğu kaydedilen açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakasının 11'e çıktığı vurgulandı.
MOLDOVA'DA VİRÜSE YAKALANAN SAYISI 4 OLDU
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, bir Moldova vatandaşında daha virüsün tespit edildiğini bildirdi.
Moldova'da dün vaka sayısı 3 olarak açıklanmıştı, böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 4'e çıktı.
Moldova Ulusal Acil Toplum Sağlığı Komisyonu, 10 Mart-1 Nisan'da 50'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.
Air Moldova Havayolları ise 12 Mart-31 Mart'ta İtalya'ya uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.
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