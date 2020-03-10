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Son dakika: Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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IRAK'TA 2 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre, , ’ın kuzeyinde dağlık bölgelerde 'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, operasyonun ve vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.

, 'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde 'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Orta Irak'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede DEAŞ teröristlerine ait bir üsse operasyon düzenleyen Irak Güvenlik Güçlerine destek görevinde bulunan iki Amerikan askeri düşman ateşiyle öldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun ve vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.

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