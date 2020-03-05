Son dakika... ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi
Son dakika haberi... ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren yarışta yer almayacak. Demokrat başkan aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yarışı bırakmasıyla, Joe Biden, Bernie Sanders ve Tulsi Gabbard olmak üzere geriye 3 Demokrat aday adayı kaldı.
ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren yarışta yer almayacak.
Amerikan basının kampanya yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yarıştan çekilme kararı aldı.
Warren'ın bugün Massachusetts'de kampanya ekibiyle bir araya gelmesi ve gelecek planlarını netleştirmesi bekleniyor.
Demokrat aday adayı Bernie Sanders ile yakın görüşleri bulunan Warren'ın bundan sonraki seçim sürecinde Sanders'ı desteklemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Warren, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ve "Süper Salı" olarak nitelendirilen 3 Mart'ta kendi eyaleti Massachusetts'de 3. olmuş diğer eyaletlerde ciddi bir varlık gösterememişti.
DEMOKRATLARDAN 3 ADAY ADAYI KALDI
Warren'ın da yarıştan çekilmesiyle Demokrat başkan adaylarının sayısı 3'e düştü.
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 18 eyaletteki ön seçimlerden ortaya çıkan bilançoda yarışı önde götürürken onu Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.
Tulsi Gabbard ise yarışta ciddi bir başarı yakalayabilmiş değil.
Demokrat Partinin temmuz ayındaki genel kurulda belirleyeceği adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.
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