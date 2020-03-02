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Son dakika: İdlib'de muhalifler, İran destekli teröristlere ait İHA düşürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
İRAN DESTEKLİ TERÖRİSTLERE AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre ılımlı muhalifler, 'nin kentinin güney kırsalında destekli yabancı terörist gruplara ait insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

'in Ruveyha bölgesinde düşen İHA'nın yapımı "Ebabil 3" tipi olduğu ve ılımlı muhaliflerin enkaza ulaştığı öğrenildi.

Ilımlı muhalifler, dün akşam saatlerinde, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile girdikleri yoğun çatışmalar neticesinde, İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini geri almıştı. Böylece, Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlenmişti.

Son 3 günde ılımlı muhalifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde toplam 12 köyü geri aldı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

, ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent 'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise -Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maarratünnuman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirmişti.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verirken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaşmıştı.

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