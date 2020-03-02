ABD Afganistan'daki askerlerini 10 gün içinde çekecek
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'daki birlikleri hakkında dünyayı yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Esper, bölgedeki ABD askerlerini 10 gün içinde çekmeye başlayacaklarını ve ülkedeki asker sayısını 8 bin 600’e kadar indireceklerini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'daki ABD askerlerini 10 gün içinde çekmeye başlayacaklarını ve ülkedeki asker sayısını 8 bin 600'e kadar indireceklerini açıkladı.
Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD ile Taliban arasında varılan mutabakata bağlı olduklarını ifade eden Esper, Afganistan'da çatışmaların önemli ölçüde azaltılmasını beklediklerini söyledi.
Esper, "Anlaşma, askerlerimizin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e indireceğimizi öngörüyor ve bu çekilme ilk 10 gün içinde başlayacak. Oradaki komutanlara da talimatım 'bunu yapalım, iyi niyetimizi ve çabamızı gösterelim' şeklinde oldu." dedi.
ABD'nin Afganistan'daki faaliyetleri için 8 bin 600 askerin yeterli olacağına işaret eden Esper, ülkedeki duruma göre gerekli görüldüğü takdirde çekilmeyi durduracaklarını belirtti.
Esper, Afganistan'daki Amerikan askeri sayısını belirtilen noktaya çektikten sonra bir süre bu kuvvetle ülkede faaliyet göstereceklerini ve siyasi çözüm tamamen sağlandığı takdirde, bu kuvvetleri de çekmeye başlayacaklarını kaydetti.
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