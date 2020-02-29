Son dakika: Tarihi imzalar atıldı! Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilecek
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Son dakika haberi...ABD ve Afganistan'dan ortak açıklama geldi Açıklamada, "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." denildi.
ABD ve Taliban arasındaki 18 yıl süren çatışma süreci, tarihi barış anlaşmasının bugün Doha'da imzalanmasıyla sona erdi. İki heyetin ortak açıklamasında, anlaşma kuralları ihlal edilmezse ABD'nin 14 ay içerisinde Afganistan'dan tüm güçlerini çekeceği açıklandı.
NATO ÜYELERİNDEN DESTEK GELDİ
NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.
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