29 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Tarihi imzalar atıldı! Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
TARİHİ İMZALAR ATILDI! ABD ASKERLERİ ÇEKİLECEK

dakika haberi... ve 'dan ortak açıklama geldi Açıklamada, "ABD ve müttefikleri, 'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." denildi.

ve arasındaki 18 yıl süren çatışma süreci, tarihi barış anlaşmasının bugün Doha'da imzalanmasıyla sona erdi. İki heyetin ortak açıklamasında, anlaşma kuralları ihlal edilmezse ABD'nin 14 ay içerisinde 'dan tüm güçlerini çekeceği açıklandı.

NATO ÜYELERİNDEN DESTEK GELDİ

üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN