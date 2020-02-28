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İsrail Esad rejimini vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020
İSRAİL ESAD REJİMİNİ VURDU

İsrail ordusuna ait helikopterler, Suriye'ye ateş açtı. Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Kahtaniye ve Hurriye bölgelerindeki rejim ordusu, İsral tarafından vuruldu.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait helikopterler Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Kahtaniye ve Hurriye bölgelerindeki rejim ordusu hedeflerini vurdu.

Hava saldırısında 3 rejim askeri yaralandı.

Roketlerin Golan Tepeleri'nden ateşlendiği bildirildi.

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