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Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberine göre, 'nin eyaletinin kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetttiği bildirildi. Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

'nin eyaletinin kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü.



BÖLGEDEN UZAK DURUN
Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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