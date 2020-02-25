Son dakika: ABD’den koronavirüsü kararı! Harekete geçtiler...
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Asya, Ortadoğu ve Avrupa’da birçok ülkede ölümler yaşanırken tedavisi için çözümler aranıyor. Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kongre’den fon talep edeceğini bildirdi.
Koronavirüsü dünyayı sarıyor. Onlarca ülkede ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dün, İtalya, İran, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ölüm haberleri geldi. ABD de koronavirüsüne karşı harekete geçti. Beyaz Saray, Kongre'den koronavirüsü için en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edeceğini bildirdi.
SÖZCÜ SEMMEL'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, koronavirüsü ile mücadele kapsamında yazılı açıklamada bulundu. Sözcü Semmel, "Donald Trump yönetimi Kovid-19'un yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı.
ABD'den yapılan son dakika açıklamaları şu şekilde:
Koronavirüsü ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti.
DEMOKRATLAR TRUMP'A ÇAĞRI YAPMIŞTI
ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.
ABD Başkanı Trump ise bugün Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı
- Venezuela'dan Türkiye ve İran'a başsağlığı
- BM'den İdlib için flaş uyarı!
- İngiltere PKK'nın 2 ismini daha yasaklayacak
- İsrail Gazzeli balıkçıların mesafesini düşürdü
- Avrupa'da koronavirüs alarmı! Market raflarını boşalttılar
- İran'da gece yarısı korkutan deprem!
- Almanya'da bir saldırı daha!
- O ülke açıkladı! ''Koronavirüs tespit ettik''
- Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı arttı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?