Son dakika: ABD’den koronavirüsü kararı! Harekete geçtiler...

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Asya, Ortadoğu ve Avrupa’da birçok ülkede ölümler yaşanırken tedavisi için çözümler aranıyor. Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kongre’den fon talep edeceğini bildirdi.

Koronavirüsü dünyayı sarıyor. Onlarca ülkede ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dün, İtalya, İran, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ölüm haberleri geldi. ABD de koronavirüsüne karşı harekete geçti. Beyaz Saray, Kongre'den koronavirüsü için en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edeceğini bildirdi.

SÖZCÜ SEMMEL'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, koronavirüsü ile mücadele kapsamında yazılı açıklamada bulundu. Sözcü Semmel, "Donald Trump yönetimi Kovid-19'un yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı.

ABD'den yapılan son dakika açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüsü ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti.

DEMOKRATLAR TRUMP'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.

ABD Başkanı Trump ise bugün Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." dedi.