Son dakika: Venezuela'dan deprem nedeniyle Türkiye ve İran'a başsağlığı

Son dakika haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'da meydana gelen ve Türkiye'de de can kaybına neden olan deprem nedeniyle iki ülkeye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında 9 kişinin hayatını kaybettiği 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Venezuela hükumetinden yapılan yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

MADURO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Depremde yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye - İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye ve İran hükumetleri ile halklarına en derin üzüntülerini iletiyor." ifadelerine yer verildi.