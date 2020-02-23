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İsrail, Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İSRAİL, 200 KİŞİYİ ÜLKEYE ALMADI

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin 'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi.

Habere göre, 12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.

Havayollarına ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'a dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

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