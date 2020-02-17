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Darbeci Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2020
DARBECİ HAFTER SALDIRDI! UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Son dakika haberine göre, ’nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin hedef gözetmeksizin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle durduruldu.

'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin hedef gözetmeksizin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle durduruldu.

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, Libya Havayolları'na ait bir uçağın kalkışı sırasında, alan havadan hedef alındı.

SEFERLER ASKIYA ALINDI
Saldırının ardından havalimanındaki seferler, yeni bir duyuruya kadar askıya alındı.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırı, Hafter milisleri tarafından düzenlendi.

SABOTE ETMEYİ HEDEFLİYOR
Askeri kaynak, saldırının ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına son verilmesinin 9'uncu yılı kutlamalarını sabote etmeyi hedeflediğini aktardı.

Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga'yı daha önce de birçok kez hedef almıştı. Libyalı tarafların ve 'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor.

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