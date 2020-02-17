Darbeci Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu
Son dakika haberine göre, Libya’nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter milislerinin hedef gözetmeksizin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle durduruldu.
Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin hedef gözetmeksizin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle durduruldu.
Mitiga Havalimanı İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, Libya Havayolları'na ait bir uçağın kalkışı sırasında, alan havadan hedef alındı.
SEFERLER ASKIYA ALINDI
Saldırının ardından havalimanındaki seferler, yeni bir duyuruya kadar askıya alındı.
Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırı, Hafter milisleri tarafından düzenlendi.
SABOTE ETMEYİ HEDEFLİYOR
Askeri kaynak, saldırının ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına son verilmesinin 9'uncu yılı kutlamalarını sabote etmeyi hedeflediğini aktardı.
Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga'yı daha önce de birçok kez hedef almıştı. Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı!
- Türkiye'den o saldırıya kınama
- Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rumların kabusu oldu
- AB'den flaş Libya açıklaması
- Camilere saldırı planlıyorlardı! Gözaltına alındılar...
- Esad rejimi 16 bölgeyi daha ele geçirdi
- Rusya'dan ABD'ye sert tepki: İhlal etti
- Canavar pistte çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...
- BM Genel Sekreteri Guterres mülteci hakları için ''Tevbe Suresi''nden o ayetleri okudu
- Hırsızı böyle yakalattı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?