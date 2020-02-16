16 Şubat 2020, Pazar
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Tayvan’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020
O ÜLKEDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM!

ayvan tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün neden olduğu ilk ölüm doğrulandı. Tayvan Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, düzenlediği basın toplantısında 27 Ocak'tan beri öksüren ve 3 Şubat'ta zatürre teşhisi konularak hastaneye yatırılan bir hastanın, 15 Şubat'ta yoğun bakım ünitesine alındığını, bugün ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden 60 yaşındaki taksi şoförünün tıbbi geçmişinde hepatit B ve diyabet hastalıklarının olduğu, ancak anakarasına seyahat etmediği ya da enfekte hastalarla teması olmadığı bilgisi verildi. Ancak , Makao ve Çin'den gelen müşterileri olduğu belirtilirken, kendisine yapılan testte korona virüsüne rastlandığı kaydedildi.

Ölen kişinin 50 yaşın üzerindeki bir akrabasında da korona virüsü tespit edildiği bilgisi verilirken, son vakayla beraber Tayvan'daki toplam teyit edilen korona virüsü bulaşmış hasta sayısı 20'ye ulaştı.

Tayvan'daki vaka , Hong Kong, ve 'da kayıt altına alınan ölümlerle birlikte Çin anakarası dışında korona virüsünün neden olduğu beşinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

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