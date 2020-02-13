Trump'a bir şok daha! ABD Senatosu onayladı
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul etti. Senatoda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşı 55 senatör, Başkan Donald Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı, Kongre'nin onayı olmaksızın atmasını engelleyen tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi halinde Trump'ın masasına gidecek tasarının veto edilmesi bekleniyor.
Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 55 senatör tasarıya evet oyu verirken 45 senatör hayır oyu kullandı.
Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından Genel Kurul'a sunulan tasarı, Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongre'nin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyor.
Tasarıya, Demokrat senatörlerin tümü evet oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıya evet oyu vermesi dikkati çekti.
Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak tasarının, burada da aynen kabul edilmesi bekleniyor. Trump'ın veto etmesi beklenen tasarı, Kongre'nin Trump'a yönelik İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendiriliyor.
TRUMP VETO EDECEK
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı hakkında dün yaptığı açıklamada, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil." değerlendirmesini yapmıştı.
Amerikan halkının büyük oranda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini desteklediğini savunan Trump, "Benim elim kolum bağlansaydı, İran bayram edecekti." ifadesini kullanmıştı.
Trump, tasarının Senato'da kabul edilme ihtimaline ilişkin, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin." çağrısı yapmıştı.
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