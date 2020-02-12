12 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: Amsterdam'da postanede çifte patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2020
AMSTERDAM'DA PEŞ PEŞE PATLAMA

Son dakika haberine göre; 'nın başkenti 'da bir posta ofisinde iki patlama meydana geldi. Olayın içerisinde olan bir kargodan çıktığı düşünülüyor.

Olayın içerisinde olan bir kargodan çıktığı düşünülüyor.

Polis patlamada yaralanan olmadığını bildirdi.

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