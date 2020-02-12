Son dakika: Amsterdam'da postanede çifte patlama
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Son dakika haberine göre; Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir posta ofisinde iki patlama meydana geldi. Olayın içerisinde patlayıcı olan bir kargodan çıktığı düşünülüyor.
Olayın içerisinde patlayıcı olan bir kargodan çıktığı düşünülüyor.
Polis patlamada yaralanan olmadığını bildirdi.
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