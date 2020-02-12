Bakan Hulusi Akar'dan Yunan mevkidaşıyla kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.



Akar-Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke askeri heyetleri arasındaki üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da yapılması kararlaştırıldı.

ÜST ÜSTE KRİTİK TEMASLAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Romanya Savunma Bakanı Nicolae-lonel Ciuca ile bir süre sohbet etti.

Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi.