ABD'yi şoke eden rapor! Hane halkı borcu 14 trilyon doları aştı
ABD'de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak ilk kez 14,15 trilyon dolara ulaştı. Amerikalıların hane halkı borcunun artmasında konut kredileri etkili oldu, söz konusu borç kalemi 2005'ten bu yana en yüksek seviyeyi görerek 9,56 trilyon dolara ulaştı. Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,51 trilyon dolar ile öğrenci kredileri, 1,33 trilyon dolar ile otomobil kredileri ve 930 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.
ABD'de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak ilk kez 14,15 trilyon dolara ulaştı. Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2019'un 4'üncü çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.
Rapora göre, ABD'de hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçların artması etkili oldu.
Amerikalıların borcu, 2019'un 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,4 artarak 14,15 trilyon dolara yükseldi.
Söz konusu hane halkı borcu, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 193 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 601 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.
KONUT BORÇLARI 2005'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Amerikalıların en çok borçlandığı kalem konut kredileri oldu. Konut kredileri kaynaklı borçlar, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 120 milyar dolar arttı ve 9,56 trilyon dolara çıktı.
Böylece, ülkedeki konut kredileri kaynaklı borç tutarı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,51 trilyon dolar ile öğrenci kredileri, 1,33 trilyon dolar ile otomobil kredileri ve 930 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.
Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 10 milyar dolar, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 16 milyar dolar ve kredi kartı borçları ise 46 milyar dolar artış kaydetti.
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