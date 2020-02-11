Katil Esad yine sivilleri hedef aldı! 13 kişi hayatını kaybetti
Esad rejimi ateşkesi hiçe saydı. Edinilen son dakika haberine göre; Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya'ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde 1 sivil olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bombardımanı sürerken, rejim saldırılarında 13 sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya'ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde 1 sivil olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus uçakları sabah saatlerinden itibaren Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Etarib ve Daret İzze ilçe merkezleri, Urim el-Kubra beldesi, Kefer Hamra ve Cine köyü ile Leyremun bölgesini hedef aldı.
Rus bombardımanında ölen ya da yaralanan bilgisine henüz ulaşılamadı.
ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.
İDLİB'İN GÜNEYİNE SALDIRILAR ARTTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.
Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.
17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’da trafoda patlama: 24 bin ev etkilendi
- 12 yıl sonra ilk! Kar yağışı etkili oldu
- Koronavirüs üst düzey yetkilileri görevlerinden etti
- Çin ile ABD arasında yeni gerginlik!
- Trump'tan ilginç koronavirüs açıklaması
- Hindistan'da hezimete uğratan seçim sonuçları!
- Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı
- Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
- 172 Taliban militanı teslim oldu
- İsrail'de çirkin saldırı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tripofobi nedir? Tripofobi (Delik korkusu) belirtileri nelerdir?
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle
- Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?
- Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
- 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?
- Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?
- Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
- Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…
- 11 Şubat Nevşehir’de kar tatili oldu mu? Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Sivas kar tatili haberi geldi mi? 11 Şubat Salı Sivas yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika kar tatili…