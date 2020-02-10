İran'da flaş gelişme! Ahmedinejad grubu seçimlere katılacak!
İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen siyasetçilerin 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek genel seçimlere "Halk Koalisyonu" listesiyle katılacağı bildirildi.
"Entekhab" haber sitesine göre, Ahmedinejad'a yakın bazı bürokratların "Halk Koalisyonu" imzasıyla yayımladığı ortak bildiride, "İran'da 9 ve 10'uncu hükümetler döneminde görev yapan yöneticiler, yolsuzluk ve bürokratik oligarşiyi yıkarak halka adalet temelinde hizmet etmek için 11'inci dönem milletvekili genel seçimlerine katılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu bildiride, "Halk Koalisyonu" listesinde yer alan adayların isimlerinin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
İran, 21 Şubat'ta yapılacak 11'inci dönem milletvekili ve 5'inci dönem ilk uzmanlar meclisi seçimlerine hazırlanıyor.
AHMEDİNEJAD'IN İRAN SİYASETİNDEKİ YERİ
Cumhurbaşkanlığı döneminde İstihbarat Bakanı olarak atanacak isim üzerinde ülke lideri Ali Hamaney'le ihtilafa düşen Ahmedinejad, ��nerdiği kişinin kabul edilmemesine tepki göstererek 11 gün süreyle ofisine gitmemişti. Hamaney'i protesto olarak değerlendirilen bu olaydan sonra, o güne kadar kendisine destek veren muhafazakarlar Ahmedinejad'dan uzaklaşmaya başladı. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi eski Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yle siyasi çekişmeye giren Ahmedinejad'ın 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmişti.
İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ndeki sandalyesini ise korumayı bilen Ahmedinejad, siyasi faaliyetlerini kendisine yakın siyasetçiler üzerinden sürdürmeye çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'da Esad'ın saldırılarına sert sözler!
- Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması
- İsrail basınından flaş iddia!
- 19 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
- Azerbaycan'daki seçimin kazananı belli oldu
- İngiltere "ciddi ve yakın tehdit" ilan etti
- Pakistan'dan Keşmir'de Hindistan'a operasyon!
- İslam düşmanı siyonist Murdoch'ın kirli dosyası
- Ünlü milyarderden Çin'e milyon dolarlık yardım
- ABD başkan adayından şok hareket! Kadın seçmene...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?
- 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları yattı mı?
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…