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İran'da flaş gelişme! Ahmedinejad grubu seçimlere katılacak!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İRAN'DA AHMEDİNEJAD GRUBU SEÇİMLERE KATILACAK!

'da eski Cumhurbaşkanı 'a yakınlığıyla bilinen siyasetçilerin 'ta gerçekleştirilecek genel seçimlere "" listesiyle katılacağı bildirildi.

"Entekhab" haber sitesine göre, Ahmedinejad'a yakın bazı bürokratların "" imzasıyla yayımladığı ortak bildiride, "'da 9 ve 10'uncu hükümetler döneminde görev yapan yöneticiler, yolsuzluk ve bürokratik oligarşiyi yıkarak halka adalet temelinde hizmet etmek için 11'inci dönem milletvekili genel seçimlerine katılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu bildiride, "Halk Koalisyonu" listesinde yer alan adayların isimlerinin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

İran, 'ta yapılacak 11'inci dönem milletvekili ve 5'inci dönem ilk uzmanlar meclisi seçimlerine hazırlanıyor.

AHMEDİNEJAD'IN İRAN SİYASETİNDEKİ YERİ
Cumhurbaşkanlığı döneminde İstihbarat Bakanı olarak atanacak isim üzerinde ülke lideri 'le ihtilafa düşen Ahmedinejad, ��nerdiği kişinin kabul edilmemesine tepki göstererek 11 gün süreyle ofisine gitmemişti. Hamaney'i protesto olarak değerlendirilen bu olaydan sonra, o güne kadar kendisine destek veren muhafazakarlar Ahmedinejad'dan uzaklaşmaya başladı. İran Meclis Başkanı ve kardeşi eski Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yle siyasi çekişmeye giren Ahmedinejad'ın 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmişti.

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ndeki sandalyesini ise korumayı bilen Ahmedinejad, siyasi faaliyetlerini kendisine yakın siyasetçiler üzerinden sürdürmeye çalışıyor.

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