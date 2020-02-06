Son dakika: BM'den Libya açıklaması: 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacak

Gelen son dakika haberine göre; BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi. BM Libya Özel Temsilcisi Salame geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda, Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrılarına teşekkür ederek, "Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu. Fakat, Hafter tarafında bu konuda isteksizlik vardı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, dün öğleden sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında Salame, 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisini paylaştı.

"İÇTEN BİR İRADE"

Salame, Libya'daki her iki tarafın "askeri alanda ilk kez üst düzey bir toplantıda bir araya" gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cenevre'deki toplantıların bu aşamada perşembe gününe kadar süreceği bilgisini paylaşan Salame, Libya'daki "iki askeri fraksiyonun" kalıcı bir ateşkesi sağlamak için "içten bir irade" ortaya koyduğunu söyledi.

Salame, "Her iki taraf da Cenevre'ye geldi ve çatışmazlığın daha sağlam, daha az ihlal edilen ve ayrıca kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi için dün bir dizi husustan oluşan gündemimizi görüşmeye başladık." dedi.