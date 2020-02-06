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Son dakika: BM'den Libya açıklaması: 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
BM'DEN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI!

Gelen son dakika haberine göre; Özel Temsilcisi Ghassan Salame, amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 'ta 'de başlayacağını bildirdi.

Özel Temsilcisi Ghassan Salame, amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 'ta 'de başlayacağını bildirdi. BM Libya Özel Temsilcisi Salame geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda, ve 'nın Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrılarına teşekkür ederek, "Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu. Fakat, Hafter tarafında bu konuda isteksizlik vardı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, dün öğleden sonra 'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında Salame, 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in liderlik ettiği Libya Ulusal isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisini paylaştı.

"İÇTEN BİR İRADE"

Salame, Libya'daki her iki tarafın "askeri alanda ilk kez üst düzey bir toplantıda bir araya" gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cenevre'deki toplantıların bu aşamada perşembe gününe kadar süreceği bilgisini paylaşan Salame, Libya'daki "iki askeri fraksiyonun" kalıcı bir ateşkesi sağlamak için "içten bir irade" ortaya koyduğunu söyledi.

Salame, "Her iki taraf da Cenevre'ye geldi ve çatışmazlığın daha sağlam, daha az ihlal edilen ve ayrıca kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi için dün bir dizi husustan oluşan gündemimizi görüşmeye başladık." dedi.

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