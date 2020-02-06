Nijerya'da hava saldırısında 250 terörist öldürüldü
Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütünün kampına düzenlenen hava saldırısında 250 teröristin etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari'deki Kuduru ormanında kampı bulunan Ansaru terör örgütüne karşı hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Mba, operasyonda 250 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralandığını, örgüt kampının yok edildiğini söyledi.
UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR
Operasyonda örgüte ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade eden Mba, iki polisin de yaralandığını söyledi. Bazı kaynaklar, örgütün, operasyon sırasında polis uçağına ateş açarak düşürmeye çalıştığını belirtti. Uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve iki polisin de o esnada yaralandığı kaydedildi.
2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
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