06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Nijerya'da hava saldırısında 250 terörist öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020
NİJERYA'DA DEV OPERASYON! 250 TERÖRİST YOK EDİLDİ

'nın kuzeybatısında 'a bağlı Ansaru terör örgütünün kampına düzenlenen hava saldırısında 250 teröristin etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari'deki Kuduru ormanında kampı bulunan Ansaru terör örgütüne karşı hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Mba, operasyonda 250 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralandığını, örgüt kampının yok edildiğini söyledi.

UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Operasyonda örgüte ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade eden Mba, iki polisin de yaralandığını söyledi. Bazı kaynaklar, örgütün, operasyon sırasında polis uçağına ateş açarak düşürmeye çalıştığını belirtti. Uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve iki polisin de o esnada yaralandığı kaydedildi.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü 'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN