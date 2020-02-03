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Son dakika: Teksas’ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
TEKSAS’TA ÜNİVERSİTEDE SİLAHLI SALDIRI

Son dakika haberi! ’nin eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kampüse giriş çıkışlar yasaklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor.

'nin eyaletinde bu kez de bir üniversitede silahlı saldırı yaşandı. Saldırının yaşandığı A&M Ticaret Üniversitesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Üniversite öğrencileri, personeli ve öğretim görevlilerinden fakültenin sığınma yerlerine saklanmaları ve oldukları yerde kalmaları istendi.

Kampüse güvenliğin sağlanması için polis memurları yerleştirilirken, üniversite tarafından yapılan açıklamada tüm derslerin günün geri kalanında iptal edildiği duyuruldu. Kampüse giriş çıkışlar yasaklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor..

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