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İslam İşbirliği Teşkilatı'dnan Filistin için olağanüstü toplantı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020
FİLİSTİN İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

(), ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere yarın 'ın Cidde kentinde dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Teşkilatın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesinin yarın Cidde'de düzenlenecek toplantıda, sözde barış planına yönelik 'nin tutumunun yanı sıra meselesinin ele alınacağı kaydedildi.

Cidde'de düzenlenecek İİT toplantısında , Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilecek.

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