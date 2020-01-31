31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kabus İngiltere'de! Koronavirüs testleri pozitif çıktı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
KABUS İNGİLTERE'DE! KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI...

Son dakika haberine göre; 'den yayılan koronavirüsü 'ye sıçradı. İngiliz yetkililer bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İngiltere genelinde şu ana dek 161 kişi testlerden geçmiş ve sonuç negatif çıkmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, aynı aileden olan 2 kişide koronovirüs tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs taşıdığını tespit ettiğimizi doğruluyoruz" denildi. Ülke genelinde 161 kişinin test edilmiş, sonuçlar negatif çıkmıştı. Sağlık bakanlığı, koronovirüs taşıdığı belirlenen hastaların nerede tedavi altına alındığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Son dakika: Koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar SON DAKİKA: KORONAVİRÜS ALARMI! SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Çin'de koronavirüs coronavirüs alarmı! Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor ÇİN'DE KORONAVİRÜS (CORONAVİRÜS) ALARMI! TÜRKİYE'YE SATTIĞI MASKELERİ GERİ ALIYOR
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs toplantısı SON DAKİKA: BAKAN FAHRETTİN KOCA BAŞKANLIĞINDA "KORONAVİRÜS" TOPLANTISI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN