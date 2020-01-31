Kabus İngiltere'de! Koronavirüs testleri pozitif çıktı...
Son dakika haberine göre; Çin'den yayılan koronavirüsü İngiltere'ye sıçradı. İngiliz yetkililer bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İngiltere genelinde şu ana dek 161 kişi testlerden geçmiş ve sonuç negatif çıkmıştı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, aynı aileden olan 2 kişide koronovirüs tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs taşıdığını tespit ettiğimizi doğruluyoruz" denildi. Ülke genelinde 161 kişinin test edilmiş, sonuçlar negatif çıkmıştı. Sağlık bakanlığı, koronovirüs taşıdığı belirlenen hastaların nerede tedavi altına alındığına ilişkin bilgi paylaşmadı.
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