30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Libya'da darbeci Hafter'in İHA'sı düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2020
DARBECİ HAFTER'İN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

'nın (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti () birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislere ait bir insansız hava aracını düşürdü. UMH güçleri, geçen salı günü de Misrata'nın doğusundaki bir bölgede yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

'nın (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti () birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislere ait bir insansız hava aracını düşürdü.

UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde Rus yapımı Orlan tipi insansız keşif uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR İHA DAHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
UMH güçleri, geçen salı günü Misrata'nın doğusundaki bir bölgede yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN