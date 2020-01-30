Libya'da darbeci Hafter'in İHA'sı düşürüldü
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislere ait bir insansız hava aracını düşürdü. UMH güçleri, geçen salı günü de Misrata'nın doğusundaki bir bölgede Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislere ait bir insansız hava aracını düşürdü.
UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde Rus yapımı Orlan tipi insansız keşif uçağının düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR İHA DAHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
UMH güçleri, geçen salı günü Misrata'nın doğusundaki bir bölgede Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
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