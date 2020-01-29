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Hindistan'da kaza: Onlarca ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020
HİNDİSTAN'DA KAZA: ONLARCA ÖLÜ VAR

’da bir yolcu otobüsü tuk-tuk adı verilen araçla çarpıştıktan sonra  bir çukura düştü. Kazada aralarında bir çocuğun da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti.

'da bir yolcu otobüsü tuk-tuk adı verilen araçla çarpıştıktan sonra bir çukura düştü. Kazada aralarında bir çocuğun da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde meydana geldi. Hindistan'ın NDTV kanalı, Ulusal Afet Müdahale Gücü sözcüsü Sachidanand Gawde'nin olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını söylediğini duyurdu.

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