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Esad uçakları İdlib'i vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ESAD UÇAKLARI İDLİB'İ VURDU

halkını bombalamaya devam eden rejimi saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının 'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken 6 sivil de yaralandı.

'de rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının 'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, saldırılarda İdlib'in Bazabur köyünü, Mardikh beldesini ve İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesini hedef aldı. Bazabur köyünde 2, Mardikh beldesinde 1, Sarakib beldesinde 1 kişi öldü. Bazabur köyüne düzenlenen saldırıda ayrıca sivil savunma ekiplerine ait bir aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Esad rejimi ve ateşkese rağmen 12 Ocak'tan itibaren İdlib'e yönelik hava saldırıları başlattı.

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