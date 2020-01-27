Esad uçakları İdlib'i vurdu
Suriye halkını bombalamaya devam eden Esad rejimi saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken 6 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, saldırılarda İdlib'in Bazabur köyünü, Mardikh beldesini ve İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesini hedef aldı. Bazabur köyünde 2, Mardikh beldesinde 1, Sarakib beldesinde 1 kişi öldü. Bazabur köyüne düzenlenen saldırıda ayrıca sivil savunma ekiplerine ait bir aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
Esad rejimi ve Rusya ateşkese rağmen 12 Ocak'tan itibaren İdlib'e yönelik hava saldırıları başlattı.
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